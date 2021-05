Hichem Mechichi a rencontré aujourd’hui, dimanche 30 mai 2021, au siège du gouvernement Amiri Diwan à Doha, le Premier ministre et le ministre de l’intérieur Cheik Khaled Ben Kahlifa Ben Abdelaziz Al Thani.

Rappelons que le Chef du gouvernement tunisien, s’est rendu vendredi 29 mai 2021 au Qatar accompagné d’une délégation restreinte formée par le secrétaire général du gouvernement Walid Dhahbi, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement Ali Koôli, le ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec l’Assemblée des représentants du peuple Ali Hafsi et l’ambassadeur de Tunisie au Qatar, Sami Saidi.

D’après le communiqué publié par la présidence du gouvernement, Hichem Mechichi a rappelé, lors de sa réunion avec son homologue qatari, l’importance des liens d’amitié et de fraternité liant les deux pays en indiquant que la Tunisie oeuvre à consolider et à promouvoir ces relations d’entraide et de coopération dans divers domaines.

Par ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité d’augmenter le volume des investissement qataris en Tunisie. Dans le même contexte, le Premier ministre Cheik Khaled ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani a réitéré le soutien de son pays à la Tunisie pour qu’elle puisse surmonter sa crise économique actuelle amplifiée par la propagation du Covid-19, peut-on lire de même source.

Il a également salué, d’après le communiqué de la présidence du gouvernement, le succès retentissant de la Tunisie dans plusieurs domaines, particulièrement celui de la formation professionnelle, en exprimant la volonté du Qatar de raffermir, de diversier la coopération et d’attirer davantage des compétences tunisiennes notamment dans la médecine, de l’IT, de l’ingénierie et du tourisme, en soulignant que cela serait d’une grande importance pour le Qatar qui s’apprête à accueillir l’année prochaine, la Coupe du monde du football.

La visite de Hichem Mechichi au Qatar vient à la suite de celle effectuée par le président du Parlement et le président du mouvement Ennahdha au début du mois de mai. Une visite intrigante selon les médias, et dont l’objectif était, selon le chargé de la communication à l’ARP Maher Madhioub, la négociation d’un certain nombre d’accords entre Rached Ghanouchi et l’émir du Qatar, notamment un accord de prêt, d’une valeur de 2 milliards de dollars.