Le représentant du FMI en Tunisie : Sauver les vies et rétablir la stabilité économique, telles sont les priorités du moment

Jérôme Vacher, le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, a déclaré au micro de la radio Express Fm, que le FMI suit de près la situation en Tunisie, indiquant que la Tunisie traverse une crise socio-économique sans précédent engendrée par la crise pandémique.

Il a ajouté que le sauvetage des vies ainsi que la stabilité économique représentent les questions les plus prioritaires.

Le représentant résident du FMI en Tunisie a souligné que les politiques économiques doivent s’articuler autour du rétablissement d’un certain équilibre des politiques monétaires et du développement du secteur privé. Et de poursuivre que des négociations techniques ont été entamées pour élaborer un plan de réforme économique et que le FMI est prêt à soutenir la Tunisie pendant cette période exceptionnelle.