LE ROYAUME-UNI VA FAIRE DON DE 100 MILLIONS DE DOSES DE VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Royaume-Uni fera don d’au moins 100 millions de doses excédentaires de vaccin contre le coronavirus au cours de l’année prochaine, dont 5 millions dès les prochaines semaines.

Ce don s’ajoute à la mobilisation du Royaume-Uni en faveur du travail d’Oxford-AstraZeneca dans la lutte contre le Covid et à son soutien financier à COVAX.

Cette promesse intervient en amont du sommet du G7, qui a eu lieu ce weekend en Cornouailles. La semaine dernière, le Premier ministre Boris Johnson a demandé aux autres dirigeants du G7 de contribuer à la vaccination du monde entier d’ici la fin de l’année prochaine. Les dirigeants du G7 devraient s’accorder sur le partage et le financement d’un milliard de doses pour mettre fin à la pandémie en 2022.

Dès les prochaines semaines, et d’ici à la fin du mois de septembre, le Royaume-Uni fera don de 5 millions de doses, principalement pour les pays les plus pauvres du monde. Le Premier ministre s’est également engagé à donner 95 millions de doses supplémentaires au cours de l’année prochaine, dont 25 millions de plus d’ici à la fin de 2021. 80 % des 100 millions de doses iront à COVAX et le reste sera partagé à titre bilatéral avec les pays dans le besoin.

Le Royaume-Uni a contribué à la mise en place du programme COVAX l’année dernière et en est le quatrième plus grand donateur, avec une contribution de 548 millions de livres sterling. À ce jour, le COVAX a fourni 81 millions de doses à 129 des pays les plus pauvres du monde. 96 % de ces doses étaient constituées du vaccin Oxford-AstraZeneca, dont le développement a été financé par le Royaume-Uni.

Avec le soutien du gouvernement britannique, Oxford-AstraZeneca distribue ses vaccins dans le monde entier sans but lucratif. Grâce à cet engagement, un demi-milliard de personnes ont reçu une dose du vaccin Oxford-AstraZeneca à ce jour.

La Tunisie a déjà reçu plus de 600,000 doses dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX, y compris plus de 250,000 flacons du vaccin Oxford-AstraZeneca. COVAX reste compatible avec son objectif de fournir les quelques 750,000 doses à la Tunisie d’ici fin Juillet dans le cadre de son engagement d’apporter un total de 4,4 millions de doses pour vacciner 20% de la population Tunisienne.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni annonce de plus qu’afin de permettre à un plus grand nombre de représentants de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26 d’y assister en toute sécurité, nous nous efforcerons de fournir des vaccins aux délégations accréditées qui ne pourraient pas les obtenir autrement. Nous collaborons en ce moment avec les Nations Unies et nos partenaires pour pouvoir concrétiser cette proposition.

Cela signifie que les pays les plus touchés par le changement climatique seront mieux à même de participer pleinement aux discussions pour construire un avenir plus vert pour la planète.