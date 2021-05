Les entreprises tunisiennes ont parié sur l’amélioration de la qualité du produit tunisien selon Yassine Chaâbouni

Yassine Chaâbouni, directeur général de Sotem, a confirmé aujourd’hui, jeudi 06 mai 2021, au micro de radio Express FM, que la société Sotem a été créée depuis 1986, et sa première spécialisation est dans la production d’éponge, puis elle a développé sa spécialisation dans tout ce qui est confortable.

Il a déclaré, lors de son intervention dans le programme EcoMag, que le problème qui se pose est la capacité du produit tunisien à attirer le consommateur tunisien, considérant que les entreprises tunisiennes ont parié sur l’amélioration de la qualité du produit tunisien en vue de ce rapprochement.

L’invité d’EcoMag a souligné la nécessité de suivre le rythme de l’évolution du marché ainsi que de ses exigences, en plus de ce qui est proposé sur les marchés mondiaux. Grâce à cette démarche, les entreprises tunisiennes peuvent fournir un produit de haute qualité. “Aujourd’hui, les données ont changé, notamment à la lumière des réseaux sociaux et de la vente en ligne, le monde s’est ouvert”, a-t-il déclaré.

Et de poursuivre: « Nous devons suivre le rythme de tout ce qui est nouveau et de ce qui est fabriqué sur le marché mondial. En outre, les sanctions et les obstacles doivent également être surmontés afin de satisfaire le consommateur et pénétrer le marché étranger. » Yassine Chaâbouni a considéré que travailler pour améliorer la qualité du produit est un élément qui fera accepter au citoyen sa consommation même si son prix est élevé.

Nadya Bchir