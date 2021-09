Les positions réfractaires à la rencontre de la délégation du Congrès américain méritent d’être saluées mais ne sont pas assez diplomatiques!

Hédi Ben Abbes, ancien diplomate, a indiqué que la visite d’une délégation du Congrès américain à Tunis, le 4 et le 5 septembre, est la deuxième visite visant à saisir la situation en Tunisie à l’issue des événements du 25 juillet.

Cette visite intervient, selon lui, suite à la prolongation de l’état d’exception jusqu’à nouvel ordre par le président de la République, Kais Saied, une prorogation assez controversée et polémique aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.

Hédi Ben Abbes a dit, lors de son passage dans l’émission Géo-Express, que la Tunisie demeure un allié stratégique pour les Etats-Unis et qu’il va de soi que les deux pays échangent des informations et des données afin de garantir la stabilité dans la région, et ce, en dépit des tentatives visant l’altération des rapports entre les deux pays.

Il a également mentionné qu’il est indispensable de mettre en place une feuille de route axée sur la formation d’un gouvernement et la fixation des prochaines étapes politiques à venir, ainsi que la gestion des dossiers économiques et sécuritaires touchant aussi bien la Tunisie que la région d’une manière générale.

En effet, les revendications internes sont sensiblement les mêmes que celles recommandées par les Etats-Unis, comme c’est le cas par exemple des réformes exigées par le Fonds monétaire international (FMI).

“La position des certains partis politiques, d’organisations nationales dont notamment l’UGTT, le mouvement du peuple et le parti destourien libre, rejetant la rencontre avec la délégation du Congrès américain, est saluée même s’elle n’est pas, à vrai dire, diplomatique. Il s’agit bien d’un message clair adressé à l’administration américaine, que ce qui se passe en Tunisie est une revendication populaire”, a-t-il déclaré.

L’invité de l’émission Géo-Express a mis en garde contre les positions réactionnistes, considérant qu’il n’est pas de bon aloi de solliciter l’aide des Etats-Unis sans présenter des explications et des garanties concernant le sort du pays.