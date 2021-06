Les principaux objectifs du programme « UP Tunisia » de l’Agence de promotion des investissements étrangers

Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements étrangers, Abdelbasset El Ghanmi, a déclaré, ce mardi 22 juin 2021, sur les ondes de radio Express FM, que « UP Tunisie » est un programme qui s’adresse aux talents tunisiens à l’étranger, indiquant que l’Agence de Promotion des Investissements Etrangers entretient une relation historique à travers ses bureaux à l’étranger avec la communauté tunisienne, notamment les plus compétents.

Abdelbasset El Ghanmi a indiqué que les talents tunisiens à l’étranger peuvent être des investisseurs, avoir un réseau de relations important et peuvent également contribuer à l’effort national. Et d’expliquer que le but du programme est de contribuer à l’effort national en vue d’inciter l’investissement privé et stimuler celui étranger en s’appuyant sur l’apport des Tunisiens résidant hors du pays.

L’invité d’Expresso a estimé que les talents tunisiens à l’étranger peuvent jouer un rôle essentiel afin de soutenir cet effort national, que ce soit en engageant des investissements directs ou en incitant les gens à investir.

Il a souligné que l’investissement est la responsabilité de tous et contribue à créer de la richesse et de la technologie, étant donné que ce programme a été lancé en coopération avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Et de poursuivre qu’à travers ce programme, des données actualisées seront fournies aux talents tunisiens à l’étranger pour leur permettre de comprendre la réalité de l’investissement en Tunisie.