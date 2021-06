Les récentes augmentations opérées par le gouvernement sont très dangereuses selon Jalloul Saghari

Jalloul Saghari, spécialiste en économie, a estimé , mardi 8 juin 2021, sur les ondes de radio Express FM, que les récentes augmentations opérées par le gouvernement sont très dangereuses car elles sont engagées dans une circonstance difficile et n’auront pas d’impact direct et visible sur la situation financière et économique du pays.

Il a souligné qu’il était possible de résoudre les problèmes de revenus publics au profit du budget de l’État en résistant à la contrebande et au monopole au lieu de prendre des décisions pour augmenter le prix de certains matériaux. L’invité d’Ecomag a également ajouté que l’État assure le suivi des monopoles et des contrebandiers, et qu’il peut les suivre de manière pénale, un processus qui ne nécessite ni temps ni stratégie mais qui a un impact direct et positif sur l’économie nationale.

Jalloul Saghari a assuré que les secteurs peuvent être restructurés et les lois révisées, il s’agit de réformes qui demandent du temps et peuvent être suivies à long terme. L’expert économique a ajouté que la mise en œuvre d’une réforme nécessite un certain temps, et que 10 ans se sont écoulés depuis la révolution jusqu’à présent, et aucune réforme n’a pris place.