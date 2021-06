L’expert des mines, Abdelhamid Amri, a affirmé lors de sa présence dans l’émission Ecomag, ce lundi 21 juin 2021, que la diminution de la production nationale du phosphate a atteint 88 % au cours des mois de janvier et février 2021.

Il s’agit, selon ses dires, d’une diminution horrifiante et sans précédent dans l’histoire de la production du phosphate en Tunisie, en rappelant que la Tunisie était autrefois classée au 5ème rang mondial des producteurs.

”Quoi qu’il s’agisse d’une catastrophe, les politiciens, les parties sociales et les responsables de la compagnie des phosphates de Gafsa n’ont rien fait pour y faire face”, a-il-regretté.

La compagnie des phosphates de Gafsa n’arrive même pas à véhiculer une quantité de 2.5 millions de tonnes de phosphate vers le Groupe chimique Tunisien (GCT) à cause des perturbations sociales, d’après Abdelhamid Amri.

D’après lui, il est regrettable que nous importons aujourd’hui du phosphate. Par ailleurs, l’Etat doit veiller sur le transport du phosphate de l’unité de production d’Om Larayes vers les usines de production du GCT. Or, l’Etat semble encore impuissant et inapte à gérer la situation et a eu recours à des solutions » de facilité » assez ridicules, à savoir l’endettement auprès de la banque islamique en vue d’importer la matière première de base.

L’invité de l’émission Ecomag a souligné que le recrutement de 7000 agents dans des sociétés succursales de jardinage n’a fait qu’alourdir les pertes du groupe chimique, déjà agonisant depuis plusieurs années, en ajoutant que le GCT peut normalement fonctionner avec 5 mille agents, en indiquant que six mille agents y travaillent actuellement.

“La Compagnie des phosphates de Gafsa avait joué auparavant un rôle social important. D’ailleurs, près de 4.5 millions de dinars de son budget étaient dédiés aux activités sociales.Malheureusement, c’est à cause de l’esprit revendicatif que la situation s’est dégradée au fil des années”, a-il- mentionné.

Et d’ajouter : “Les habitants de la région étaient au départ enthousiastes à l’égard de l’activité du transport du phosphate. Ce qui n’est plus le cas maintenant”.

Il est à constater que l’absence d’une vision stratégique est la cause de cette catastrophe. « L’Etat aurait dû chercher d’autres alternatives pour la création d’emploi dans la région au lieu d’asphyxier davantage ce secteur par la hausse de la masse salariale inopérante et inopportune, et qui dépasse de loin ses besoins », a affirmé l’invité d’Ecomag.