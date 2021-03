L’euro recule un peu face au dollar, réunions des banques centrales en perspective

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3050 tandis que le billet vert s’échange à 2.7750 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1919 avec un plus haut intraday à 1.1967.

Le dollar reprend quelques couleurs face aux autres grandes devises (+0,13%) après avoir été affecté la semaine dernière par l’accalmie sur le marché obligataire. L’euro recule pour sa part légèrement, sous 1,193 dollar alors que les cambistes se focalisaient sur les réunions de banques centrales qui vont s’enchaîner cette semaine, celle de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi étant particulièrement attendue.

Le billet vert évolue récemment au gré des taux sur le marché obligataire, des taux d’emprunts élevés aux Etats-Unis faisant monter le dollar.

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’accélérer le rythme de son programme de rachats d’actifs pour faire face à cette hausse, et empêcher que des taux d’emprunts trop élevés n’entravent la reprise européenne, et les cambistes se demandent désormais si la Fed va faire de même.

La Banque d’Angleterre (BoE) publiera pour sa part sa décision de politique monétaire jeudi. Comme pour la Fed, les cambistes guetteront le message de l’institution sur l’inflation et la montée des taux.

Sur le front macroéconomique, l’indice d’activité manufacturière ‘Empire State’ de la Fed de New York s’inscrit en hausse de cinq points ce mois-ci pour s’établir à +17,4, un plus haut depuis l’été dernier, alors que le consensus anticipait un gain moins prononcé. Cette hausse de l’indice d’un mois sur l’autre reflète une accélération de l’expansion de l’activité manufacturière dans la région de New York. Pour mémoire, c’est le seuil de zéro qui marque la limite entre expansion et contraction de l’activité.

En outre, en Chine, la croissance de la production industrielle en Chine s’est accélérée lors des deux premiers mois de l’année, dépassant les attentes, alors que le vaste secteur manufacturier chinois a démarré 2021 sur une note solide et que l’économie a consolidé son rétablissement après l’impact de la crise du coronavirus. Les ventes au détail ont elles aussi progressé sur la période janvier-février sous l’effet d’une accélération de la demande intérieure, donnant aux entreprises un solide coup de pouce venu s’ajouter à la récente grimpée des exportations.

D’après les statistiques officielles publiées ce lundi, la production industrielle a augmenté de 35,1% en janvier-février par rapport à la même période l’an dernier, après une progression de 7,3% en rythme annuel en décembre. Il s’agit d’une croissance plus solide qu’attendu, alors que les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse de 30,0%.

D’après les données du BNS, les ventes au détail ont progressé en janvier-février de 33,8% en rythme annuel, alors que le consensus ressortait à +32%. Il s’agit d’un bond important après une croissance de 4,6% en décembre et une contraction de 20,5% en janvier-février 2020. En comparaison avec les deux premiers mois de 2019, les ventes au détail ont augmenté de 6,4%.

Enfin, le bitcoin connaissait à nouveau des pics de volatilité élevé: après avoir une nouvelle fois grimpé samedi à un plus haut historique, à 61.742 dollars selon les données compilées par l’agence Bloomberg, il fondait lundi de 2,4% à 55.601 dollars.

Les cours pétroliers se stabilisent après avoir été soutenus par l’accélération de la production industrielle chinoise en début d’année, ce qui renforce les perspectives de demande en hydrocarbures en provenance de la deuxième puissance économique mondiale. Le baril de Brent recule de 0,06% à 69,18 dollars et le brut léger américain de 0,08% à 65,56 dollars.