L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a annoncé,aujourd’hui jeudi 17 juin 2021, qu’il a décidé de poursuivre le gouvernement tunisien en justice, en raison de la violation de l’accord conclu avec l’OIT datant du 16 février 2021.

Dans un communiqué rendu public, l’OIT a précisé qu’il a chargé un comité d’avocats pour poursuivre en justice les présidents directeurs généraux et tous les responsables impliqués dans l’harcèlement des ingénieurs, en notant que certains tribunaux ont déjà rendu justice à l’OIT.

Notons que la grève des ingénieurs des entreprises publiques a été suspendue aujourd’hui, sans que les revendications de ces derniers ne soient satisfaites. Cette grève non présentielle a été observée depuis le 5 avril 2021 et ce suite au non-respect du gouvernement de ses engagements envers les ingénieurs des établissements publics, réclamant une prime spécifique et ce en vertu d’un accord conclu en 2018 et approuvé par le Conseil de sécurité nationale.

En revanche, le gouvernement a accordé cette prime aux ingénieurs travaillant dans la fonction publique à l’exclusion de ceux appartenant aux établissements publics.

“Le gouvernement a eu recours à la réquisition des ingénieurs et au prélèvements sur salaires effectués d’une manière arbitraire et anarchique, sans aucun respect de la loi, étant donné que le taux de ces prélèvement ne doit pas dépasser 33%. Le gouvernement a sous-estimé les répercussions de cette grève sur le plan économique, énergétique et environnemental”, lit-on dans le même communiqué.