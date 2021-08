Le président de l’association “ALERT’’ pour la lutte contre l’économie de rente, Louay Chebbi, a déclaré aujourd’hui, le 26 août 2021, que le peuple tunisien a désormais de nouvelles revendications politiques touchant des aspects économiques.

Il a indiqué, lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, que la réduction des prix par la Chambre syndicale des grandes surfaces relevant de l’UTICA, en réponse à l’appel lancé par le président de la République, Kais Saied, est contraire à l’article 5 de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.

Le président de l’association ALERT a souligné que la Tunisie a déraillé en suivant la mauvaise voie de réforme, qualifiant le ministère du commerce du “ministère de la rente et du développement des familles”.

Il a ajouté que l’Office du commerce de la Tunisie (OCT) monopolise le commerce du thé, du sucre et du café, expliquant que les membres de son conseil national sont, paradoxalement, ceux qui monopolisent sa distribution et son commerce. Et de poursuivre que ce système de rente doit être aboli, notant que tout le monde doit œuvrer pour le changement des méthodologies archaïques retenues par l’Etat tunisien.