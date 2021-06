L’Union européenne finance le programme « Tunisie, notre destination » à hauteur de 50 millions d’euros

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcos Cornaro a déclaré aujourd’hui, mercredi 23 juin 2021, lors de sa présence au programme Expresso, que l’Union européenne finance le programme « La Tunisie, notre destination » avec 50 millions d’euros pour une durée de 5 ans, et soutient la nouvelle tendance adoptée par la Tunisie dans le tourisme.

Marcos Cornaro a ajouté que l’Union européenne a accordé à la Tunisie au cours des dix dernières années environ 3 milliards d’euros de subventions afin d’avancer dans plusieurs grands projets, dont celui qui est entré dans sa première phase avec la Société tunisienne d’électricité et de gaz.

Et l’ambassadeur de l’Union européenne d’indiquer que la partie américaine a également fourni une assistance pour développer le port de Radès. Il a ajouté que la Tunisie devrait profiter de la pandémie de Coronavirus en vue de changer le schéma touristique classique et évoluer vers de nouveaux schémas basés sur la valorisation du patrimoine et du tourisme alternatif, y compris l’écotourisme et le tourisme à l’intérieur.

L’invité d’Expresso a souligné que la Tunisie reste toujours une destination touristique prioritaire dans le monde, il faut donc développer et diversifier l’activité touristique et travailler à l’amélioration de la qualité.