L’UTICA valorise l’approbation de la loi sur la relance économique et l’amnistie de change

L’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a valorisé aujourd’hui, mercredi 14 juillet 2021, les efforts de tous ceux qui ont contribué à la proposition et l’approbation de la loi sur la relance économique et l’amnistie de change, estimant que cette loi comporte plusieurs dimensions d’ordre, social, économique, et financier et vise à sauver l’économie nationale particulièrement dans cette période cruciale.

La centrale patronale a souligné que cette loi va efficacement contribuer à l’amélioration du climat des affaires et la consolidation de la compétitivité de l’économie nationale ainsi que l’attractivité de la Tunise, en tant que terrain fertile d’investissement.

Cette loi garantira, selon le même communiqué, la préservation des emplois et permettra de créer de nouvelles opportunités, notamment pour les jeunes dans tous les secteurs et toutes les régions du pays.

L’UTICA a mis également l’accent sur l’importance de l’ouverture des lignes de financement de 3 milliards de dinars consacrés aux secteurs sinistrés et octroyés sous forme de crédits, notant que cette mesure sera d’une grande aide pour ces entreprises afin de surmonter les crises économiques et financières actuelles. Il en est de même pour l’ouverture d’une ligne de financement pour la facilitation de l’accès au logement sans autofinancement, et avec un taux d’intérêt qui ne dépasse pas 3 %.

La réforme de la loi de change a été saluée par l’UTICA puisqu’elle permettra aux jeunes de s’ouvrir sur le monde de l’économie numérique.La centrale patronale a salué également l’effort visant l’intégration de l’économie parallèle dans les circuits légaux, et la consécration de la transparence.