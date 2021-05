L’invité de l’émission 19-21, vendredi 21 mai 2021, le représentant du bloc démocratique l’avocat Mabrouk Korchid, a déploré l’état sanitaire actuel en dénonçant les propos et les déclarations du ministre de la Santé publique Fouazi Mahdi lors de son audition, jeudi 20 mai 2021 à l’ARP, en l’appelant à démissionner.

En ses termes, «il ne faut pas être très optimiste et s’attendre à ce que la crise sanitaire soit ainsi surmontée, en l’absence d’un agenda de vaccination, et d’une stratégie claire et bien pensée, sachant que le gouvernement n’a dévoilé aucune intention de s’orienter vers la fabrication du vaccin et s’est contenté de l’achat des doses auprès des producteurs».

Le nombre des personnes vaccinées est gonflé, ‘’trompeur et dépasse de loin les chiffres réels’’ selon l’invité. La guerre sanitaire menée par le ministère de la Santé contre le Covid-19 est jusqu’alors perdue, des vies ont été déjà sacrifiées et elles le seront si la campagne de la vaccination ne soit pas généralisée et que son rythme ne soit pas plus rapide.

Korchid a également reproché aux autorités leur indifférence à l’égard des étudiants tunisiens qui ne sont pas encore vaccinés. De ce fait, ils ne pourront pas rejoindre les bancs des universités étrangères et resteront coincés en Tunisie.

Il a ajouté que le ministre de la Santé n’a aucune vision stratégique susceptible de sauver un pays, déjà au bord du gouffre. Nul n’ignore non plus que la situation est délicate sur tous les plans et que la pandémie n’a fait que la compliquer davantage. Malheureusement, la situation est gravissime et la responsabilité incombe au ministère de la Santé. Il est regrettable que Faouzi Mahdi soit ‘’un leader vaincu’’, un ministre qui doit normalement démissionner de son poste suite à son échec cuisant dans la gestion de la crise sanitaire.