Maher Askeri : La décision du président de la République relative à l’interdiction des festivités est imprécise

Maher Askri, représentant de la Chambre nationale des métiers de l’événementiel (CME), a indiqué sur les ondes de la radio Express Fm, que d’après le communiqué de la présidence de la République, l’interdiction de toute les festivités dans les espaces fermés renvoie à l’interdiction des activités culturelles, la fermeture des salles de cinéma, des théâtres, et des salles de fêtes etc.

Il a souligné, lors de son passage dans l’émission Le Grand Express, que cette décision est imprécise, appelant au recours au pass sanitaire pour la participation aux fêtes dans les espaces fermés et ouverts.

L’invité de l’émission Le Grand Express a ajouté que le secteur de l’événementiel concerne non seulement les fêtes privées et les festivals, mais aussi les grandes manifestations et les foires, qui auraient pu être organisés avec une capacité d’accueil préalablement déterminée par les autorités dans le strict respect des protocoles sanitaires et l’exigence du pass sanitaire.