Maher Hagui: Nous cherchons à mettre en œuvre la décentralisation à travers des projets exemplaires

Maher Hagui, Coordonnateur national de l’Initiative modèle de l’OIT pour le programme de développement local intégré, a déclaré aujourd’hui, mardi 29 juin 2021, lors de sa présence au programme Expresso, à l’occasion de la 13e édition des Journées de l’éco-construction, que la décentralisation doit être appliquée, et ne peut se limiter à être théorique.

« Grâce à l’initiative pilote de développement local intégré financée par l’Union européenne et mise en œuvre par l’Organisation nationale du travail, nous cherchons à mettre en œuvre l’idée de développement local et de décentralisation sur le terrain à travers des projets pilotes dans les infrastructures et les projets économiques », a déclaré Maher Hagui.

Il a indiqué qu’en accompagnant les municipalités créées, le travail a porté sur 12 municipalités étaient situées dans 4 gouvernorats (Jendouba, Gafsa, Kasserine et Tataouine), considérant que leur premier accompagnement était dans la préparation du programme de plan de développement local.

Maher Hagui a noté que certains projets des plans de développement ont été mis en œuvre. Il a expliqué que plusieurs projets sont encore en cours d’achèvement, car des travaux ont été effectués sur 86 communes, ajoutant que grâce au plan d’aménagement qui a été préparé, les communes ont pu déposer leurs dossiers et obtenir des prêts auprès du Fonds des Collectivités Locales.