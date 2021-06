Mahmoud El May: L’augmentation des prix du carburant ce mois-ci pourrait être de 100 millimes

Mahmoud El May, expert international du commerce du pétrole, a déclaré; au micro de radio Express FM, mercredi 2 juin 2021, que le prix du baril de pétrole a dépassé les 70 dollars et qu’il existe une tendance à augmenter progressivement les prix en réduisant la production. Il a ajouté que la dernière rencontre entre l’OPEP et l’OPEP+ a été la plus courte de l’histoire et a révélé un consensus en vue de réduire la production pour maintenir les prix à un niveau plus élevé.

L’invité d’Ecomag a souligné que la pandémie de Coronavirus a fait pression sur toutes les économies du monde et les a rendues plus nécessiteuses de fonds et de revenus financiers. Il a déclaré que certaines entreprises justifiaient leur sortie de la Tunisie par la fréquence des manifestations sociales, mais que les prix de l’exploration dans le pays n’étaient pas adaptés à ces entreprises.

Mahmoud El May a estimé qu’il est prévu que les prix du carburant augmenteront de 100 millimes au cours de la première semaine du mois de juin 2021, ce qui représente le maximum dans le cadre de l’ajustement automatique des prix de 5 %. Il a expliqué que l’augmentation de 100 millimes peut aider à compenser le fardeau que l’État a supporté en raison de la hausse des prix internationaux du pétrole au cours des mois de janvier et février de cette année (environ 11 %), tandis que l’augmentation des prix des carburants au cours du mois de mars n’a pas dépassé 2%.