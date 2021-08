Selon le député (gelé) Majdi Karbai, représentant de la circonscription des tunisiens à l’étranger en Italie pour le parti du Courant démocratique,a fait savoir aujourd’hui, jeudi 19 août 2021, que la société italienne a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil d’Etat italien, fin juillet dernier, ayant sommé ladite société à récupérer les 282 conteneurs de déchets ménagers dont l’exportation est interdite par la loi tunisienne et les conventions internationales.

Majdi Karbai a estimé que la société italienne essaie toujours d’esquiver la décision des autorités de la province italienne de Campanie pour ne pas récupérer ses déchets.

Le député du Courant démocratique a appelé le pouvoir judiciaire à se pencher sur cette affaire et assurer le suivi de l’évolution de ce dossier, indiquant qu’un laxisme avait marqué le traitement de cette affaire par l’ancien gouvernement.

Il est à noter que le Tribunal de première instance (TPI) de sousse a fait savoir que le juge d’instruction a clôturé l’enquête relative à cette affaire. Le porte-parole du TPI Sousse, Jaber Ghanmi, a indiqué que le juge d’instruction a adressé une correspondance au chargé de contentieux de l’Etat pour qu’il se charge de cette affaire suite à la clôture de l’enquête.

Et voilà plus d’une année après l’entrée des premières cargaisons de déchets ménagers au port commercial de Sousse. Une affaire qui a fait rage en Tunisie et entraînant une série d’interpellations de 26 personnes impliquées dans ce scandale, 6 sont en état d’arrestation dont l’ancien ministre de l’environnement Mustapha Aroui et le gérant de la société importatrice des déchets italiens, toujours en fuite.