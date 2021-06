Marc Reinard: Malgré la crise qu’elle traverse, la Tunisie reste une ressource d’expertise et de compétences

Le président de l’Association du patronat français ou du Mouvement des entreprises en France « MEDEF « , Marc Reinard a déclaré, au micro de radio Express FM, jeudi 3 juin 2021, que les relations entre la partie française et celle tunisienne sont bonnes et caractérisées par la confiance, en plus de la bonne connaissance de la France du potentiel et des besoins de la Tunisie.

Il a ajouté que l’accent mis sur l’aspect technologique vient au vu de l’importance de la technologie dans divers secteurs industriels et de services. Le président du MEDEF a indiqué que de nombreux sujets seront mis en place, dont la cybersécurité, la gouvernance électronique et la transformation digitale, qui sont des enjeux importants pour la Tunisie, la France et tous les pays africains.

L’invité de l’émission Expresso a souligné que le partenariat tuniso-français est facile au vu de la convergence des cultures, soulignant que les groupements français présents aujourd’hui en Tunisie cherchent à renforcer davantage leurs partenariats. Il a évoqué les startups tunisiennes, notamment dans le domaine de la technologie, et le partenariat avec la partie française, qui bénéficie de la main-d’œuvre et de l’expertise tunisienne dans ce domaine.

Marc Reinard a souligné que malgré la crise que traverse la Tunisie, elle reste une ressource d’expertise et de compétences acquises dans les universités tunisiennes, ajoutant que la France s’appuie sur les compétences tunisiennes dans de nombreux domaines, notamment technologiques.