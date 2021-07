Marwen Falfel : Le chef du gouvernement est avide de rester au pouvoir

Le dirigeant au sein du Mouvement Tahya Tounes, Marwen Falfel, a déclaré que l’état général en Tunisie est indescriptible et sans précédent vu l’échec du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire et économique. Selon lui, ce qui s’est passé durant les journées de l’Aïd, révèle un degré avancé de nonchalance des autorités à l’égard de la santé et la psychologie des tunisiens.

Il a signalé, lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, ce vendredi 23 juillet 2021, que l’économie tunisienne est agonisante, et qu’on est loin d’enregistrer des indicateurs positifs ou des prémisses de sortie de crise.

“J’ai appelé Mechichi à démissionner depuis janvier dernier à l’issue du blocage du remaniement ministériel, et c’est également la position du parti Tahya Tounes”, a-il fait savoir, avant d’ajouter que ‘’Le chef du gouvernement est avide de rester au pouvoir, et il est prêt à tout faire pour y rester”.

Sur un autre plan, Falfel a souligné que le régime électoral est assez boiteux et il aurait dû être revu depuis 2019.

Et de poursuivre qu’une plénière était programmée samedi dernier avec le gouvernement, sauf que le gouvernement s’est excusé au Parlement pour des engagements urgents liés à l’état sanitaire. Il s’est avéré ensuite que ces engagements urgents étaient à Hammamet. “On aurait aimé que les ministres et le chef du gouvernement y étaient pour d’autres motifs”, a-t-il déploré.