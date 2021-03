Médenine accueille le Forum de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Investissement de la Diaspora Tunisienne

Conscient de l’énorme apport des Tunisiens Résidents à l’Étranger et leurs volontés de financer l’économie nationale et le développement régional en Tunisie, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) organise le premier Forum de la Promotion de l’Entrepreneuriat et l’Investissement de la Diaspora Tunisienne dans le cadre du projet Mobi-TRE (« La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie ») en partenariat avec le Gouvernorat de Médenine et en étroite collaboration avec les institutions publiques de la région tel que l’Office de développement du Sud (ODS), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), et l’ Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Les Tunisiens Résidents à l’Etranger contribuent lourdement à la croissance économique en Tunisie et ce depuis les premiers vagues migratoires qu’a connu le pays vers l’Europe. Aujourd’hui, basés aux quatre coins du monde, ils continuent leurs élans de solidarité nationale. Leurs transferts ont atteint un niveau record en 2020 avec 5,8 milliards de dinars ce qui représente 5,3% du PIB de la Tunisie. Ces chiffres peuvent avoir un effet multiplicateur en termes de création d’emploi et de richesse, s’ils sont orientés vers le financement de projets innovateurs dans les régions.

Le projet Mobi-TRE « Hajti bik » est un programme financé par l’Agence Italienne pour la Coopération et le Développement (AICS), exécuté par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), organisme des Nations Unies chargé des migrations, et en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes au niveau national et régional, la société civile et le secteur privé en Italie et en Tunisie, ce programme vise à :

Promouvoir les investissements de la diaspora tunisienne, plus particulièrement celle établie en Italie avec des entrepreneurs tunisiens, afin de favoriser le développement régional de la Tunisie dans une perspective de coopération transnationale ;

Développer les opportunités d’emploi pour les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est de la Tunisie, afin de faire reculer la pauvreté tout en diminuant les risques liés à la migration irrégulière.

C’est dans cet objectif de promouvoir les investissements de la diaspora dans les régions, qu’aura lieu le Forum du 18 au 26 mars 2021 au gouvernorat de Médenine et comportera des cessions de formations adressées aux jeunes entrepreneurs, diplômés et étudiants de la région dans plusieurs spécialités dont Business Model Canvas (BMC), Gestion financière et administrative, Marketing digital, Technique de communication et négociation, etc.

Le vendredi 26 mars 2021, jour de la clôture du Forum, se tiendra une foire d’exposition des projets entrepreneuriaux de la région de Médenine, bénéficiaires du programme Mobi-TRE, outre des workshops sur les enjeux et défis de l’investissement pour les Tunisiens résidents à l’étranger et de l’entrepreneuriat pour les jeunes.



Notons que Le Forum de la Promotion de l’Entrepreneuriat et l’Investissement de la Diaspora Tunisienne est parrainé par le Gouverneur de Médenine et sera couvert par les médias locaux et nationaux.