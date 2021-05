Mehdi Abdelmoula: Le secteur du prêt-à-porter réalise plus de 30% du chiffre d’affaires annuel

Le président de la Chambre syndicale nationale pour le commerce du prêt-à-porter, Mehdi Abdelmoula a déclaré aujourd’hui, lundi 10 mai 2021, lors de sa présence dans le programme Expresso, qu’un mécanisme de financement doit être trouvé entre la Banque centrale, les banques et l’entreprise afin de permettre la continuité de la dynamique économique, indiquant que le volume de transactions dans le secteur du prêt-à-porter est inférieur à 700 millions de dinars.

Mehdi Abdelmoula a souligné que l’État a une responsabilité qui doit être assumée, appelant les décideurs à se réunir avec les professionnels du secteur en vue de débattre des solutions à mettre en place. Il a considéré que la soutenabilité de l’activité de l’entreprise signifie la pérennité de l’économie.

« Nous sommes toujours choqués par la récente décision prise par le gouvernement », concernant l’imposition d’un confinement général pendant une semaine, du 9 au 16 mai,” a déclaré Mehdi Abdelmoula, ajoutant que le secteur du prêt-à-porter souffre depuis années du commerce parallèle et de la crise économique.

Et de poursuivre que le chef du gouvernement avait annoncé à plusieurs reprises qu’il n’y aurait pas de confinement général et qu’il n’était d’aucune utilité, et le 7 mai,soulignant: « Nous ne sommes pas contre ces décisions, mais nous sommes contre comment et quand la décision est prise« , sachant que les professionnels de la profession n’étaient pas impliqués dans ces décisions.

L’invité d’Expresso a indiqué qu’au mois de Ramadan, le secteur du prêt-à-porter pourrait dépasser 30% du chiffre d’affaires annuel. Il a déclaré: « Nous avons remarqué un surpeuplement dans les rues, dans les marchés et les espaces commerciaux, et un surpeuplement au niveau des gares de transport« , considérant que le l’État est incapable de faire appliquer la loi à tout le monde.

Nadya Bchir