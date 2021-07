Mehdi Jlassi : Le président de la République est garant du respect des droits et des libertés

Mehdi Jlassi, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a affirmé aujourd’hui, mardi 27 juillet 2021, dans une déclaration accordée à la radio Express Fm, qu’ils ont appelé Kais Saied à respecter les droits et les libertés, et ce, nonobstant de la conjoncture politique.

Ils ont également réclamé que le chef de l’Etat soit garant de la liberté de presse et de la liberté d’expression et de manifestation, ainsi que les libertés publiques et individuelles, ajoutant que le syndicat va défendre les principes généraux régissant tous les secteurs, dont notamment la liberté et l’indépendance.

Il est à rappeler que le président de la République a indiqué hier, lundi 26 juillet 2021, lors de sa réunion avec les représentants des organisations nationales, que les droits et les libertés constitutionnellement et légalement garantis sont intangibles.