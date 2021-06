Moez Chakchouk : C’est en période de crise qu’il faut investir

Le ministre des transports et de la logistique, Moez Chakchouk, a évoqué lors de sa présence dans l’émission Ligne rouge, ce samedi 26 juin 2021, les difficultés d’ordre administratif qui entravent le développement du secteur du transport maritime en Tunisie.

Il a fait remarquer dans ce sens que l’Etat tunisien s’est focalisé sur le transport des personnes au détriment du transport maritime des marchandises dont notamment les céréales et le phosphate.

Le ministre des transports et de la logistique, a mis l’accent sur les avantages du transport maritime qui n’étaient pas pris en considération par la réglementation en vigueur. “Des mesures conformes aux spécificités de ce secteur doivent être retenues par l’Etat pour booster ce secteur”, a-t-il dit.

La coopération entre le secteur privé et le secteur public n’est plus une option dans ce domaine. Elle représente, selon ses dires, une nécessité et une solution indispensable pour promouvoir l’activité économique en général.

L’invité de l’émission Ligne Rouge, Moez Chakchouk, a insisté sur l’importance de cette coopération entre les deux secteurs en indiquant que « c’est en période de crise qu’il faut investir et l’investissement n’est pas l’apanage de l’Etat qui ne peut rien faire sans l’intervention des opérateurs économiques du secteur privé ».

Pour sa part, le directeur général de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), Imed Zammit, a déclaré que l’arsenal de la compagnie ne sera pas à même de fonctionner convenablement d’ici l’année 2025.

Il a indiqué que la CTN souffre depuis quelques années de plusieurs problèmes financiers en soulignant qu’elle a déjà perdu au fil du temps la plupart des ses services.

Dans ce contexte, l’invité de l’émission Ligne rouge a mis l’accent sur les défaillances de la politique de l’Etat en matière de transport maritime en appelant à revoir le système fiscal applicable à ce secteur.