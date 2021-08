Mohamed Ali Boughdiri : Il faut changer le régime politique et élaborer un nouveau modèle de développement économique

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail, Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué que la réunion de la commission administrative exceptionnelle de l’UGTT tenue hier, mardi 3 août 2021, a été consacré pour l’élaboration d’un feuille de route qui sera présenté par la Centrale syndicale au président de la République, Kais Saied.

Au micro de Wassim Ben Larbi, Mohamed Ali Boughdiri, a considéré que les décisions de Kais Saied étaient audacieuses, notant que l’UGTT a consulté des professeurs de droit constitutionnel qui ont confirmé la légitimité de ces mesures dans un contexte marqué par une crise sur tous les fronts.

La feuille de route qui sera proposée par l’UGTT et prochainement présentée au président de la République aborde de nombreuses questions urgentes et les mesures exceptionnelles dont notamment la formation du prochain gouvernement et la mise en place d’un modèle de développement économique qui répond aux exigences de l’heure, alertant contre l’ancien modèle qui a empiré la situation.

Dans le même sens, il a ajouté que le régime politique actuel a prouvé son échec et son incompatibilité avec la réalité politique et institutionnelle tunisienne. Il faut à cet égard rompre avec ce régime et convenir à instaurer un nouveau régime politique qui répond aux attentes des tunisiens.

Il est à rappeler, dans le même contexte, que la commission nationale administrative de l’UGTT a insisté hier, mardi 3 août 2021, sur la légitimité des mesures exceptionnelles annoncées par Kais Saied, qui étaient prises en réponse aux revendications du peuple et pour trouver une solution à la crise que traverse le pays.

La commission nationale a, en outre, exprimé son refus de toute ingérence étrangère dans les affaires nationales tunisiennes, dénonçant le recours de certains dirigeants au sein du Mouvement Ennahdha à des puissances étrangères pour qu’elles exercent une pression allant jusqu’à appeler certains pays de ne plus envoyer les vaccins à la Tunisie.

Dans le communiqué publié par l’UGTT, à l’issue de la réunion de la commission nationale administrative exceptionnelle, la Centrale patronale a appelé à l’élaboration d’une stratégie nationale sur les relations extérieures de la Tunisie, prônant le principe de réciprocité, faisant prévaloir l’intérêt du pays et inscrivant la Tunisie dans sa profondeur arabe, et ce, notamment avec la restauration des relations avec la Syrie.