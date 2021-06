Mohamed Bennour: Mouvement Ennahdha s’en prend aux partis politiques et la démocratie est menacée

L’activiste politique, Mohamed Bennour a confirmé aujourd’hui, lundi 7 juin 2021, au micro de radio Express FM, concernant sa participation à la marche organisée par le Parti Destourien Libre samedi dernier, qu’il était présent à cette manifestation en raison de son soutien à celle-ci.

Il a indiqué que le mouvement Ennahda rêvait d’islam politique et d’émancipation du pouvoir à fond, affirmant : « Je pense que la démocratie est menacée aujourd’hui en Tunisie, et le pluralisme n’existe pas. » Et de poursuivre: « Nous vivons dans un quasi système du parti unique. »

Mohamed Bennour a souligné, en outre, l’absence de contrôle financier sur les partis politique ainsi que l’absence d’égalité des chances expliquant que le mouvement Ennahda s’en prend aux politiques de la scène. Il a souligné que Abir Moussi est le seul personnage politique à soulever des problèmes majeurs et à défendre le peuple, considérant que la marche organisée par le Parti Destourien Libre a fait face à une certaine brutalité de la part des agents de la sécurité nationale.

« Je ne suis pas affilié au parti de Abir Moussi, mais je le soutiens et la soutiens« , a déclaré Mohamad Bennour. Il a ajouté que la lutte contre la corruption doit d’abord s’appliquer aux partis avant de s’appliquer au reste des institutions, notant que le président de l’Assemblée des représentants du peuple ne présente pas les faits réels à ses députés.