Mohamed Elloumi : Il faut repenser les politiques agricoles en Tunisie et augmenter la capacité de stockage des entrepôts des produits agricoles

Le spécialiste des politiques agricoles et du développement rural, Mohamed Elloumi, a affirmé aujourd’hui, lundi 9 août 2021, que l’importation des produits agricoles en Tunisie a enregistré une hausse au cours de ces dernières années, soulignant que des stratégies d’importation et de stockage doivent être mises en place pour couvrir les besoins du marché local.

Lors de sa présence dans l’émission Expresso, Mohamed Elloumi a indiqué que le stockage des produits agricoles est assuré par les ports et non pas dans les sites de production, soulignant que les entrepôts ont presque péri, et ne peuvent plus accueillir les quantités de produits agricoles importés ou locaux pour assez longtemps.

L’expert en politiques agricoles, a considéré que la Tunisie a été contrainte de recourir aux achats sur le marché international au cours de l’année 2020. Par ailleurs, au début de la pandémie, la situation était critique vu les perturbations au niveau de l’approvisionnement et du stockage, ce qui a engendré une flambée des prix des céréales, soit une hausse de 20%.

L’invité de l’émission Expresso a mis l’accent sur la nécessité d’accroître la capacité de stockage et de présenter une vision à long terme, considérant que le financement de l’importation des céréales et la révision de la politique agricole sont indispensables.

L’expert en politiques agricoles a soulevé qu’une rupture entre le consommateur tunisien et les produits agricoles a été constatée, notant que les politiques agricoles suivies depuis les années 60 ont engendré la mutation du modèle nutritionnel du citoyen.

Concernant l’oléiculture, il y a une grande évolution de la production d’huile d’olive, ce qui a entraîné une certaine domination de l’oléiculture sur les autres cultures.

Et de poursuivre qu’il est important d’élaborer des stratégies à long terme et des visions claires pour pallier les problèmes du secteur.