Mohamed Fadhel Kraiem: Il est nécessaire de travailler sur la flexibilité du système d’approvisionnement et de amender les lois y afférentes

Le ministre des Technologies de la communication et de la transformation numérique, Mohamed Fadhel Kraiem a déclaré, sur les ondes de radio Express FM, que le rôle de l’État était principalement réglementaire, législatif et incitatif dans le secteur de la digitalisation, ajoutant que la plupart des projets réussis dans le secteur étaient en partenariat entre les secteurs public et privé.

Il a indiqué que les projets actuellement en cours portent à la fois sur l’identifiant unique, et le système de gestion de la base de données et d’échange d’informations entre les différents systèmes d’information au sein des différentes administrations tunisiennes. Il s’agit de projets engagés sous la tutelle de l’Etat et en partenariat avec le secteur privé.

Le ministre de la Technologie a évoqué l’état d’avancement de l’élaboration du plan quinquennal dans un cadre participatif entre les différentes organisations et institutions impliquées dans le domaine de la transformation digitale. Il a estimé que la réalisation de la cette dernière nécessite 3 pistes, dont la première est l’expertise et les capacités nécessaires dans le domaine de la technologie, qui est caractéristique de la Tunisie, en plus de la nécessité de fournir le cadre législatif pour interagir avec les projets, résoudre les problèmes et accélérer l’achèvement des projets numériques.

Mohamed Fadhel Kraiem a souligné que l’aspect culturel relatif à l’importance d’adopter la technologie et de faire progresser la transformation numérique ne concerne pas uniquement les administrations tunisiennes. Il a, par ailleurs, évoqué les expériences dans le secteur bancaire, que ce soit à travers les paiements par téléphone mobile ou encore d’autres initiatives.

L’invité d’Expresso a appelé à la nécessité de travailler sur la flexibilité du système d’approvisionnement et de amender les lois y afférentes afin de faire avancer les projets dans le secteur digitale, suggérant de tracer une voie pour les projets dans le domaine de la technologie en développement et en transformation rapides.

Nadya Bchir