Mohamed Fadhel Kraiem: Le plus grand défi consiste à sensibiliser les citoyens à l’importance d’utiliser le digital

Le ministre des Technologies de l’information et de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem a confirmé, sur les ondes de radio Express FM, qu’il y a 3 aspects sur lesquels il faut travailler pour réaliser la transformation digitale de manière efficace et rapide, dont l’aspect technologique, le domaine législatif, en plus de l’aspect culturel.

Concernant l’aspect législatif, Mohamed Fadhel Kraiem a expliqué qu’en l’an 2020, malgré la crise sanitaire, le pays a connue la promulgation des lois liées à l’identifiant unique ainsi que la loi des start-up, ce qui aiderait au développement de manière globale.

Le ministre des TIC a souligné qu’au niveau législatif, il existe plusieurs lacunes, en particulier au niveau du système des appels d’offre, ajoutant que celui-ci s’applique en général à tout type de projet. Et de poursuivre qu’il y a quelques mois, des propositions concrètes avaient été présentées pour développer ledit système, dans les semaines à venir cette question sera activée, ce qui modifiera les marchés publics et permettra plus de flexibilité aux entreprises afin de gérer le processus de passation des marchés en termes de technologie.

Mohamed Fadhel Kraiem a ajouté que la démarche qui concerne la digitalisation et les solutions technologiques en Tunisie nécessite une plus grande sensibilisation du citoyen sur l’importance d’utiliser le digital et les solutions numériques, considérant qu’il s’agit du plus grand défi à relever.