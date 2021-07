Mohamed Goumani : L’article 80 de la Constitution est clair et les décisions de Kais Saied contredisent les dispositions de cet article

Mohamed Goumani, membre du bureau exécutif du Mouvement Ennahdha, a déclaré au micro de la radio Express Fm, ce mardi 27 juillet 2021, que la position d’Ennahdha est claire, indiquant que les mesures adoptées par Kais Saied heurtent l’article 80 de la Constitution. Ce qui a été unanimement démontré et prouvé par les professeurs de droit constitutionnel.

“Les textes ne sont pas sujets à discussion et les dépassements sont nombreux, surtout avec le gel de l’activité de l’ARP. D’ailleurs, l’article 80 prévoit explicitement que l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente”.

Et de poursuivre que ces mesures demeurent illégales et doivent être revues, particulièrement celles relatives au gel du Parlement.

Il a aussi admis que le Mouvement Ennahdha préfère les solutions pacifistes et préconise le dialogue et non pas les confrontations.