Mohamed Mallouche : Créer un réseau numérique pour promouvoir la Tunisie comme destination touristique est plus que nécessaire

Mohamed Mallouche, responsable du secteur public chez Deloitte Afrique, a déclaré que le secteur du tourisme est important pour l’économie nationale, mais il traverse une crise étouffante, ce qui peut représenter une opportunité en vue de changer la vision et les choix vers un tourisme durable assortie d’une plus grande qualité des prestations.

Lors de son intervention aujourd’hui, jeudi 24 juin 2021, dans l’émission Expresso, Mohamed Mallouche a indiqué qu’un certain nombre de propositions et de choix seront examinés, et doivent aboutir à des décisions de la part de l’autorité exécutive afin de définir de nouvelles orientations pour le secteur du tourisme en Tunisie.

L’invité du programme Expresso a appelé à la nécessité de rechercher des tendances au service de l’économie nationale, à haute valeur ajoutée et à grande capacité opérationnelle, plutôt que de servir certains partis. Il a présenté un certain nombre de propositions en vue de soutenir la durabilité du secteur du tourisme.

Il est question notamment de la tendance à la digitalisation, la création d’un réseau numérique pour promouvoir la destination touristique tunisienne, et la promotion des sites archéologiques tunisiens par le biais des sites Web touristiques.

Mohamed Mallouche a appelé à rechercher de nouveaux marchés en ligne privilégiant le tourisme alternatif et durable, et a déclaré que la diversification des événements touristiques et culturels attire des touristes de différents groupes d’âge et de marchés non traditionnels.