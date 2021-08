Le président de la commission de confinement au ministère de la santé, Mohamed Rabhi, a rappelé que tous les voyageurs en provenance de l’étranger par voie terrestre, aérienne et maritime, seront soumis à un confinement sanitaire obligatoire de 10 jours, et ce, à partir du mercredi 25 août 2021, à l’exception de passagers qui sont totalement vaccinés.

Il a ajouté, lors de son passage dans l’émission Le Grand Express, que l’exemption du confinement obligatoire est soumise à la condition de présentation d’un test PCR négatif, qui n’excède pas 72 heures à compter de la date de sa réalisation et de la présentation d’un document délivré par les autorités officielles prouvant une vaccination. Cette mesure est, selon lui, obligatoire pour tous les voyageurs et seuls les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de la présentation du test PCR négatif et du certificat de vaccination.

Encore faut-il préciser que les personnes qui ne justifient pas de leur vaccination entrent en quarantaine pour 10 jours, dans des centres dédiés à cet effet, à leurs frais.

Mohamed Rabhi a souligné que des tests rapides seront faits d’une manière aléatoire dans les aéroports, et les personnes dont le test est positif, sera transféré au centre de quarantaine au gouvernorat de Mahdia. Et de poursuivre que l’auto-confinement n’est plus efficace en raison de la propagation des nouveaux variants du virus.