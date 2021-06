Mohamed Rouiss : Ce qui s’est passé au service des urgences de l’hôpital Ibn Al Jazzar n’est qu’un simple incident

Le directeur régional de la santé de Kairouan, Dr Mohamed Rouiss, a indiqué, ce mardi 29 juin 2021, que la situation épidémiologique est encore grave tant que le taux d’hospitalisation est encore élevé, et ce malgré l’augmentation du nombre de lits de réanimation et d’oxygène, sachant que l’opération de transfert des patients vers d’autres régions est, jusqu’aujourd’hui, en cours. Il a affirmé que le taux de positivité des tests a baissé ces derniers jours, et qu’il est actuellement inférieur à 40%.

Dans une interview accordée au correspondant de la radio Express Fm, Abdelmajid Jebili, Dr Mohamed Rouiss a souligné que la visite du représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au gouvernorat de Kairouan, vise surtout l’évaluation du système sanitaire dand cette région sinistrée.

En réaction avec l’incident ayant eu lieu le soir du lundi 28 juin 2021, au service des urgences de l’hôpital Ibn Al Jazzar, le directeur régional de la santé à Kairouan, a déclaré que l’intervention du syndicat de police pour que leur confrère soit admis au service des urgences, n’est qu’un simple accident.

Dans ce contexte, il a signalé que le cadre médical traite indifféremment les patients qu’ils soient des profanes, des militaires ou des policiers. « Tout le monde a le droit d’être admis dans les établissements sanitaires », a-t-il dit.

Il a mis l’accent, dans ce même ordre d’idée, sur les bonnes relations entre le secteur de la santé et les forces de l’ordre, en indiquant que tous les secteurs sont unis dans la région pour lutter contre la pandémie.