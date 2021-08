Mohamed Trabelsi : L’évasion sociale va impacter les pensions de retraites des employés de certains secteurs

Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué aujourd’hui, mercredi 25 août 2021, que le versement des aides sociales exceptionnelles aux familles démunies et à revenus limités, n’est pas une première en Tunisie. Déjà, le ministère a auparavant accordé ces aides à des milliers de familles, soit plus d’un million et 174 mille tunisiens.

Lors de sa présence dans l’émission Expresso, Mohamed Trabelsi a précisé que les aides et les virements accordés par le ministère des affaires sociales ont également concerné d’autres secteurs, comme c’est le cas de la plateforme dédiée aux travailleurs dans le secteur touristique.

Dans le même contexte, le ministre des affaires sociales a évoqué la plateforme “Help entreprise”, dédiées aux entreprises sinistrées et impactées par le confinement général, notamment pendant la période de l’aïd, notant que 10% seulement d’un nombre total de 227 mille tunisiens y étaient inscrits.

Le ministre des affaires sociales a souligné qu’il n’ y avait aucune condition entravant cette inscription, d’autant plus que le ministère n’a pas soumis cette inscription à la condition de la régularisation de la situation desdites entreprises avec les caisses sociales et le fisc.

Dans cette optique, il a signalé que plusieurs secteurs esquivent le paiement des charges sociales, ce qui va impacter les pensions de retraite des employés de ces secteurs, à savoir les cafés disposant d’ores et déjà de 18 mille patentes alors que les travailleurs déclarés ne dépassent pas 18500 personnes.

Et d’ajouter que plus de la moitié des retraités affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) reçoivent une pension de retraite inférieure au SMIG, et ce, pour diverses raisons comme l’évasion sociale.

L’invité du programme Expresso a souligné à cet égard que le ministère œuvre pour trouver des solutions à ces entreprises et aux affiliés aux caisses de sécurité sociales dans le cadre d’un programme de réforme.

Concernant la distribution des aides sociales exceptionnelles à partir du 1er septembre 2021, le ministre des affaires sociales a fait savoir que les personnes intéressées par cette aide doivent ouvrir un compte pour le versement desdites aides, en composant *1021* numéro de la CIN#, sachant que 620 mille familles bénéficiaires des tarifs réduits et gratuits ne sont pas concernées par l’inscription sur la plateforme du ministère des affaires sociales.