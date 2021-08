Mohsen Dali : 4 députés font l’objet de 30 affaires pour chèque sans provision

Dans une déclaration accordée à Express Fm, le porte-parole du Pôle judiciaire et financier, Mohsen Dali, a affirmé, ce mercredi 4 août 2021, que 4 députés font l’objet de 30 affaires pour chèque sans provision, qui vont comparaître devant la justice en novembre prochain.

Mohsen Dali a souligné qu’une décision interdisant 5 directeurs et 2 ingénieurs à la compagnie aérienne Tunisair de voyager, a été émise par le juge d’instruction du Pôle judiciaire et financier le 29 juillet 2021.

Et d’ajouter que le ministère public a rendu des décisions importantes entre le 2 et le 30 juillet 2021, en relation avec de graves dossiers de corruption, à l’instar de l’affaire de financement de la campagne électorale, ou encore l’affaire du lobbying, et la suspicion de corruption concernant les travaux de l’Instance de la vérité et de la dignité, et l’Instance nationale de lutte contre la corruption, à côté de la fameuse affaire de la compagnie aérienne Tunisair.