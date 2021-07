Le président du mouvement Mashrou3 Tounes, Mohsen Marzouk, a déclaré aujourd’hui, samedi 10 juillet 2021, lors de sa présence dans l’émission Géo Express, que les décisions de l’Etat sont influencées par des contraintes de nature géopolitique, considérant que “ Certains responsables tunisiens sont soumis à une logique d’esclavage et de dépendance volontaire à d’autres pays étrangers”.

Il a estimé qu’une grande partie de l’élite tunisienne souffre d’un phénomène qu’il baptisait “l’ignorance active”, rappelant qu’il a déjà fait appel en août 2020 à la mise en place d’une stratégie de vaccination et à la présentation des pré-commandes auprès des laboratoires internationaux pour anticiper les éventuelles vagues en 2021.

Selon lui, il n’y a pas jusqu’à présent quelqu’un qui gère le pays en tant qu’Etat “institution”, notant à cet effet que les autorités ont compté sur le système Covax pour importer les vaccins et n’ont pas eu recours, que tardivement, à d’autres voies

L’invité de l’émission Géo Express, a rappelé que les Etats Unis ont désigné la Tunisie comme un allié majeur non membre de l’OTAN. La Tunisie peut, d’après Mohsen Marzouk profiter de cette qualité pour solliciter les Etats Unis pour l’aider à surmonter la crise sanitaire.

Et de poursuivre que la Tunisie est un État sinistré par la pandémie de Covid-19 et qu’il convient de lancer un appel à la société et aux organisations internationales pour sauver le pays.