Mondher Lakhal: Le PNB de la Banque Nationale Agricole a enregistré une croissance de 15,1%

Le directeur général de la Banque nationale agricole, Mondher Lakhal a confirmé, ce mercredi 19 mai 2021, que la crise de Coronavirus avait eu un impact significatif sur la santé et l’économie, notamment sur la Banque nationale agricole, indiquant que le taux d’activité a connu une baisse au cours du deuxième trimestre de l’année 2020.

Il a déclaré qu’il existe un train sous le nom de transformation digitale à ne pas manquer, considérant que la culture du financement institutionnel existe au sein de la Banque nationale agricole depuis sa création, et que 85% de sa structure est dirigée vers les entreprises. Le directeur général de la BNA a souligné que pour le premier trimestre de 2021, le produit net bancaire de la banque s’élevait à environ 188 millions de dinars, soit une augmentation de 15,1%.

Il a expliqué que la BNA a aidé les entreprises et leur a accordé des prêts d’un montant d’environ 500 millions de dinars pendant la période de covid afin de les accompagner et de les soutenir pour faire face à cette crise. Mondher Lakhal a indiqué que la BNA s’est tournée vers la transformation des fonds pour aider les entreprises, considérant que l’accent a été mis sur celles ayant un potentiel de développement. Ainsi, leurs propres fonds ont été renforcés afin d’être autorisés à affronter cette étape et à conserver leurs frais financiers dans l’ordre habituel.

L’invité d’Expresso a confirmé que 10% des activités de la Banque nationale agricole sont destinées au financement des activités agricoles. D’autre part, il a indiqué que 450 employés de la Banque étaient infectés par le Coronavirus, soulignant que l’activité du secteur bancaire ne s’était pas arrêtée, en particulier pendant la période covid.

Nadya Bchir