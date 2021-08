Mondher Ounissi : Le Mouvement Ennahdha a besoin de certaines révisions et assume une grande responsabilité

Mondher Ounissi, membre du bureau exécutif du Mouvement Ennahdha, a affirmé, ce jeudi 5 août 2021, que son parti est arrivé en tête des élections législatives d’octobre 2019, et que ce qui s’est passé le 25 juillet représente un coup d’Etat et une concentration de tous les pouvoirs dans les mains du président de la République, Kais Saied.

Lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, le membre du bureau exécutif du Mouvement Ennahdha, a exprimé sa compréhension de la colère du peuple tunisien, soulignant que les décisions de Kais Saied ne prête pas à confusion et que le président de la République s’est auparavant rétracté.

Dans le même sens, Ounissi a ajouté que la levée de l’immunité parlementaire de tous les députés n’ a pas été prévue par l’article 80 de la Constitution, étant le prétendu fondement des décisions que Kais Saied avaient prises.

“Nous assumons une grande responsabilité. Nous avons gouverné, nous avons commis des erreurs. Nous ne sommes pas lâches”. a-t-il avoué.

Et d’ajouter que Kais Saied détient tous les pouvoirs et dispose de tous les moyens pour poursuivre en justice ceux qui ont commis des infractions électorales.

Il a considéré que les hésitations et les différences d’opinion au sein du Mouvement Ennahdha est assez normal, ajoutant que ce qui s’est passé en Tunisie est un cataclysme politique, et que le flou suscite des incertitudes et des craintes.

Mondher Ounissi a également déclaré que les décisions du Mouvement Ennahdha s’appliquent à tous ses adhérents et non pas à des personnes nommément désignées, indiquant que le Mouvement Ennahdha va se contenter de préserver la démocratie, laissant la lutte contre la corruption et la gestion des affaires publiques au président de la République pour qu’il s’en charge.

L’invité du programme Le Grand Express a annoncé que le Mouvement Ennahdha ne fera pas partie du prochain gouvernement, au cas où il serait appelé à y participer, considérant que le pays a besoin d’un dialogue national sans exclusion.

Pour sa part, le Mouvement Ennahdha va se focaliser sur ses conflits intérieurs, faisant allusion aux changements possibles de ses dirigeants et de sa présidence. “Certains dirigeants ne seront plus présents au sein du Mouvement, le prochain congrès sera décisif”.