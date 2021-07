Moneim Tayeb : Le prochain chef du gouvernement doit être indépendant

Moneim Tayeb, président de l’Association des jeunes experts comptables de Tunisie, a déclaré aujourd’hui, mercredi 28 juillet 2021, au micro de la radio Express Fm, que la Tunisie est au bord de la faillite, que les entreprises publiques sont dans une situation financière catastrophique, et que l’endettement a atteint un seuil sans précédent. Ce qui a aggravé la crise de confiance entre l’Etat et l’investisseur tunisien et étranger.

Lors de son intervention dans l’émission Expresso, Moneim Tayeb a souligné que le prochain chef du gouvernement doit avoir un minimum d’expérience dans la gestion des crises et être assez qualifié pour pouvoir mener le navire tunisien à bon port, indiquant que l’Association des jeunes experts comptables de Tunisie soutient les mesures prises par Kais Saied, espérant qu’elles contribuent dans l’amélioration du climat d’affaires dans le pays.

Et de poursuivre que le secteur sanitaire doit être au cœur des préoccupations du prochain gouvernement, notant que la réforme du système judiciaire et du secteur public est aussi d’une extrême urgence, à côté de la révision des lois régissant les activités des entreprises relevant du secteur privé.

L’invité du programme Expresso a enfin signalé que le prochain chef du gouvernement doit être indépendant, compétent, et un capable de gérer la crise actuelle.

Il est à rappeler que le trésorier de la Compagnie des comptables de Tunisie, Bassem Boulila, a dit hier, mardi 27 juillet 2021, qu’il faut s’attacher à la légitimité constitutionnelle, appelant à la mise en place d’une feuille de route claire dans les plus brefs délais, et à l’unification de tous les acteurs sur la scène politique, les opérateurs économiques et les organisations nationales pour faire prévaloir l’intérêt national.