Monji Rahoui, député et dirigeant du parti des patriotes démocrates unifié, a affirmé ce mardi 5 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Le Grand Express, que le projet de loi relatif à la redynamisation de l’économie est une loi “suspecte” et ne reflète pas son contenu à l’image de la loi de la réconciliation et la loi de partenariat entre les secteurs privé et public.

Il a indiqué que les intitulés des lois ne sont pas, pour la plupart des cas, en symbiose avec leurs contenus, et qu’ils sont sciemment choisis pour qu’elles soient adoptées, signalant que la loi de la relance économique n’a rien à voir avec son intitulé.

L’invité de l’émission Le Grand Express a souligné que cette loi s’inscrit dans le droit fil de la loi de la réconciliation nationale, dans l’objectif de purger ceux impliqués dans des affaires de blanchiment d’argent.

“Cette loi sera adoptée en dépit de son injustice”, a-t-il regretté.

Et d’ajouter qu’il y a des intentions pour dispenser ces hommes d’affaires à travers le paiement d’un pourcentage qui ne dépasse pas les 4%.

“L’ARP est le parlement des corrompus et des contrebandiers”, a déclaré Mongi Rahoui.