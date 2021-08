Le député Mongi Rahoui a assuré, ce vendredi 20 août 2021, que les mesures prises par Kais Saied depuis le 25 juillet, sont des mesures exceptionnelles adaptées à la situation exceptionnelle du pays, ajoutant que l’interdiction de voyage concerne tous les députés jusqu’à ce que les corrompus soient poursuivis en justice.

Lors de son passage dans l’émission Le Grand Express, Rahoui a estimé que “ 3 semaines n’est pas une durée assez longue puisqu’il est question de mesures exceptionnelles”, appelant les tunisiens à patienter davantage en attendant les prochaines décisions de Saied.

Il a souligné que la question de la liberté est sacrée et intangible, notant qu’elle est le seul gage pour les citoyens et la société civile et qu’il ne faut pas s’en inquiéter.

Dans le même contexte, il a révélé que cette liberté a été plus ou moins restreinte ces derniers temps avec l’oppression des mouvements populaires de contestations, d’autant plus que certains médias ont été instrumentalisés pour servir les intérêts de certains parties.

Sur un autre plan, Rahoui a considéré que les partis politiques sont quasi inopérants en Tunisie, au moment où ils sont censés jouer un rôle cardinal pendant cette période, appelant les partis à ne plus hésiter et à présenter leur orientations nationales.

Il a aussi affirmé que la feuille de route existe d’ores et déjà: Kais Saied a gelé les activités du Parlement, ouvert les dossiers de corruption et appréhendé les problèmes sociaux, la question de la souveraineté nationale, la santé publique, l’éducation et les autres questions inhérentes à la fondation d’un Etat social.