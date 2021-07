Mongi Rahoui : Méchichi a démissionné depuis longtemps

Le député Mongi Rahoui a déclaré aujourd’hui, lundi 19 juillet 2021, lors de sa présence dans l’émission 18-20, que le chef du gouvernement a déjà démissionné de son poste depuis longtemps, ajoutant qu’il ne faut pas s’attendre à ce que son discours soit porteur d’espoir ou de solution de sortie de crise.

Rahoui a souligné que la gestion de la crise sanitaire a été catastrophique. Selon ses dires, on ne peut qu’à minimiser les dégâts et les décès, notant que l’accélération du rythme de vaccination aurait pu nous épargner ces chiffres déplorables de morts enregistrés ces dernières semaines et alléger la pression sur les établissements sanitaires.

L’invité de l’émission 18-20 a également évoqué l’initiative du Mouvement Ennahdha relative à la formation d’un gouvernement politique, alors que des centaines de familles sont en train de payer cher le prix du laxisme du gouvernement.

Concernant le projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire, il a souligné qu’il présente plusieurs aspects équivoques et imprécis.

Quant à la loi relative à la relance économique et à l’amnistie de change, Rahoui a dit que cette loi était dans sa version originelle la loi des contrebandiers. Dans sa nouvelle version, elle est devenue la loi des blanchisseurs d’argent. Cela n’empêche que cette loi sera de nature à faciliter le flux monétaire, même si cet argent émane d’une infraction ou du commerce parallèle ou illégitime..