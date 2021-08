La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a appelé le président de la République à nommer à la tête du prochain gouvernement, une personnalité capable de s’occuper des grands dossiers économiques. C’est ce qu’a indiqué ce soir du mercredi 4 août 2021, Monia Saidi, membre du bureau exécutif de la CONECT, lors de son intervention dans l’émission 18-20.

Elle a estimé que la baisse des prix décidée en réponse à l’appel lancé par le président de la République, Kais Saied, seront de nature à alléger la pression sociale, bien qu’elles soient, à long terme, insuffisantes.

Monia Saidi a souligné que la CONECT a invité ses adhérents à intensifier la production et améliorer la productivité, afin de contribuer à l’effort national en ce temps de circonstances exceptionnelles et sauver le pouvoir d’achat du citoyen.

D’après elle, il faut instaurer et consolider la culture du travail, et mettre le volet économique au cœur des préoccupations des dirigeants du pays. Elle a aussi évoqué les difficultés dont souffrent les entreprises exportatrices à cause de la situation déplorable du port de Radès.

“Une feuille de route claire doit être mise en place le plus rapidement possible. De surcroît, il faut lutter contre la corruption et instaurer une justice équitable à même de restaurer le climat de confiance et encourager l’investissement”, a-t-elle spécifié.

Notons que la CONECT a appelé, dans un communiqué publié mardi 3 août 2021, ses adhérents à redoubler leurs efforts pour contribuer à la baisse des prix à travers l’intensification de la production.