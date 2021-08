Mouna Kraiem, professeure de droit constitutionnel, s’est exprimé ce mardi 24 août 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, sur la décision du président de la République Kais Saied relative au prolongement des mesures exceptionnelles, considérant que le communiqué de la présidence de la République est assez bref, et publié avant l’expiration du délai de 30 jours.

Ce communiqué est, selon Mouna Kraiem, équivoque et indique que le président Kais Saied, n’ a pas de vision claire et que la feuille de route n’ a pas encore été élaborée, notant que ce prolongement a été attendu et prévisible.

“J’aurais aimé que ce communiqué soit plus clair et qu’il annonce la composition du prochain gouvernement”, a-t-elle espéré, considérant que l’article 80 de la Constitution n’ a pas été respecté, étant donné que son activation a perdu sa raison d’être.

Notons que le président de la République, Kais Saied, a émis un décret présidentiel, ce mardi 24 août 2021, en vertu duquel il a prolongé les mesures exceptionnelles jusqu’à nouvel ordre.