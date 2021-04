Mounir Romdhani: Le montant total des dons faits au fonds 1818 a dépassé les 200 MDT

Le directeur du cabinet du ministre de la Santé, Mounir Romadhani a indiqué, lors de son intervention dans le programme Expresso, lundi 19 avril 2021, qu’en mars 2020 la Tunisie était prête à faire face à la pandémie du Covid 19, expliquant que pendant cette période, le Fonds 1818 a été créé par une décision du ministre des Finance et a été financé par des dons. Il a ajouté que ce fonds visait à prévenir et à faire face à la pandémie sanitaire, indiquant que le montant total des dons dans le fonds « 1818 » ont dépassé les 200 millions de dinars.

Mounir Romadhani a confirmé que ces sommes étaient pendant cette période un «baume aux blessures des finances publiques», indiquant que ces dons ont permis au ministère de la Santé d’acquérir de nombreux équipements. Il a expliqué qu’au début de la pandémie, l’acquisition d’équipements de protection et l’acquisition de machines à oxygène figuraient parmi les principales priorités du ministère de la Santé.

Et de poursuivre qu’après une période, il y avait d’autres aspects liés aux besoins sanitaires, à savoir la réhabilitation des hôpitaux afin d’étendre la capacité d’absorption. Mounir Romdhani a indiqué que le budget alloué pour l’investissement dans le ministère de la Santé est un budget très modeste par rapport au budget de disposition. Il a ajouté qu’il est programmé l’acquisition de 300 ambulances et 24 véhicules transportant des médicaments ont déjà été acquis, soulignant que des médecins et un personnel paramédical ont également été affectés.

L’invité d’Expresso a souligné que des travaux ont été menés pour renforcer les lits de réanimation et d’oxygène, indiquant qu’au début de la pandémie, il y avait 90 lits de réanimation et qu’à ce jour, il y a environ 400 lits entre les hôpitaux publics et les cliniques privées. Il a souligné que pour les lits d’oxygène, il y a environ deux mille unités.

Mounir Romadhani a souligné qu’après la création du Fonds 1818, un comité de gouvernance a été créé pour le fonds et ce, par décision du Ministre de la Santé. Ce comité comprend des représentants de la Présidence du Gouvernement, du Ministère des Finances, du Ministère de la Défense, et des représentants de l’UTICA et de l’UGTT.

Nadya Bchir