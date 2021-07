Mustapha Bouaziz le fondateur du ministère des domaines de l’état nous quitte

On vient d’apprendre le décès du général de brigade Mustapha BOUAZIZ.

Le défunt né le 23 février 1934, s’est engagé à l’armée Tunisienne en 1956, il a été juge au tribunal militaire, puis procureur général de la république directeur général de la justice militaire.

Il a élaboré le code de la procédure militaire.

Il a été ministre de la justice puis il a fondé le ministère des domaines de l’État et des affaires foncières en 1990 jusqu’a 1999.

Le feu Mustapha BOUAZIZ a été l’initiateur de la promulgation de la loi interdisant la vente des terres domaniales.

Le défunt était connu par sa droiture et son sens de l’état et aussi pour ses oeuvres caritatives et sociales.

Que dieu le tout-puissant lui accorde son infinie Miséricorde et l’accueille dans son éternel Paradis