Mustapha Ferjani : Nous oeuvrons pour la vaccination du plus grand nombre de tunisiens avant la rentrée scolaire et universitaire

Mustapha Ferjani, Lieutenant-Général Docteur et directeur de la santé militaire, a déclaré que la direction de la santé militaire a soutenu les établissements hospitaliers dès la première vague de la pandémie, étant chargée d’installer les hopitaux de campagne et les laboratoires de dépistage mobiles dans les quatre coins du pays

Il a aussi ajouté, lors de son intervention dans l’émission Expresso, ce vendredi 23 juillet 2021, que la direction de la santé militaire contribue également dans le contrôle du niveau de consommation d’oxygène médicale et sa disponibilité, notant que la capacité de production actuelle est très faible par rapport au volume de l’oxygène quotidiennement consommé.

Dr Ferjani a souligné que le ministère de la santé et la direction de la santé militaire veillent sur la procuration de l’oxygène aux différents établissements sanitaires, rappelant que toutes les structures de l’armée restent à la disposition du ministère de la santé et des autres ministères pour servir les citoyens et surmonter cette crise.

Et d’expliquer que la coopération avec les services de la santé publique s’effectue dans une symbiose totale et que la relation entre les deux structures est harmonieuse.

L’invité de l’émission Expresso a fait remarquer que plusieurs citoyens ne peuvent ni s’inscrire sur la plateforme Evax, ni se faire vacciner dans les centres de vaccination. De ce fait, le recours aux campagnes de vaccination mobiles était d’une extrême nécessité. D’ailleurs, plus de 10 000 personnes ont été inscrites et ont reçu la première dose du vaccin en une semaine au gouvernorat de Tataouine grâce à ces campagnes de vaccination mobiles assurées par l’armée, à côté des centres de santé de base.

Et de rappeler que tous les efforts sont fournis pour procurer les quantités suffisantes du vaccin à travers les dons et les acquisitions directes pour vacciner le plus grand nombre de citoyens avant la rentrée scolaire et universitaire

Dans le même contexte, l’invité de l’émission Expresso a signalé que tous les dons reçus par la Tunisie sont tour à tour distribués dans toutes les régions d’une manière équitable et égalitaire, ajoutant que la pénurie d’oxygène médical est actuellement au coeur des préoccupations de la direction de la santé militaire.