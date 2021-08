Le directeur général de la santé militaire, Dr Mustapha Ferjani, a annoncé qu’ une journée de vaccination pour les personnes qui n’ont pas pu se faire vacciner le 8 et le 15 août, sera, a priori, organisée le 29 août, indiquant que les détails de cette journée seront précisés au cours de cette semaine.

Il a également noté qu’un million deux cents mille doses de vaccin ont été administrées les 8 et 15 août, seulement en 24 heures, et ce, à côté d’une moyenne de 60 mille personnes quotidiennement vaccinées au cours de ces six derniers jours. Au total, un million et demi de personnes vaccinées en une semaine, soit 13% de la population.

Cent mille personnes n’ont pas pu se rendre aux centres de vaccination en raison de leur état de santé et du fait qu’ils n’ont pas reçu un sms de la part de la plateforme Evax. De ce fait, 30% des personnes convoquées pour se faire vacciner n’ont pas pu s’y rendre, notamment à cause de la vague de chaleur et de la longue distance entre leurs résidences et les centres de vaccination.

Le directeur général de la santé militaire a fait savoir que la campagne de vaccination mobile se poursuit dans 5 gouvernorats au cours de cette semaine : Médenine, Gabès, Le Kef, Nabeul, Bizerte et Manouba. De même, 500 pharmacies participeront à partir de cette semaine dans la campagne nationale de vaccination, sans oublier les autres campagnes de vaccination dans les espaces ouverts et les grandes surfaces, afin d’atteindre une immunité collective.

Et de rappeler que 24 décès et 1748 contaminations ont été recensés le 14 août 2021. Le nombre de décès s’élève à 21 mille 905 cas depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité enregistré est de 19.85% et le nombre des personnes rétablies s’élève à 5.465.