L’expert en économie numérique et politiques publiques, Mustapha Mezghani, a déclaré aujourd’hui, jeudi 19 août 2021, que la numérisation suppose la rupture avec le passé marqué par une bureaucratie tatillonne et le changement des mentalités régissant l’administration, pour qu’elle soit au service du citoyen.

Il a indiqué lors de sa présence dans l’émission Expresso, que l’argent public provient du citoyen. Ainsi, l’administration publique doit être à son service.

A ce titre, il faut améliorer tout d’abord les services administratifs et ensuite procéder à la numérisation de ces services. Il a ajouté qu’une mauvaise numérisation sera inopportune et sera de nature à médiocriser davantage la qualité des services administratifs.

L’invité de l’émission Expresso a souligné qu’il est indispensable d’oeuvrer pour la sensibilisation des cadres et des agents administratifs, et la formation des fonctionnaires afin qu’ils soient à même à trouver des solutions aux difficultés liées à leur fonction et servir les citoyens, et non pas à interpréter à leur guise les textes juridiques et à compliquer leurs vie. D’ailleurs, les longues files d’attente et les interminables heures gaspillées devant les guichets des administrations à défaut de toute organisation ne sont plus supportables et reflètent une certaine bureaucratie qui gangrène tous les rouages de l’Etat.

Selon lui, les ressources humaines seront l’un des axes principaux de transformation digitale dans l’administration tunisienne puisqu’on ne peut tout laisser à la merci des applications et des services électroniques sans l’adhésion du facteur humain dans ces efforts.

Mezghani a également mentionné qu’il est important de mettre en place une stratégie de communication pour améliorer les services administratifs, ajoutant que les fonctionnaires publics doivent être conscients de la nécessité de la numérisation en vue de contribuer dans l’effort national.

Et de poursuivre qu’il revient au chef du gouvernement de diriger le processus de digitalisation dans le cadre d’un projet national en raison de la portée de son pouvoir exécutif.