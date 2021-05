Mustapha Mezgheni: Le problème de la gestion de la digitalisation est l’absence de volonté et de vision

Mustapha Mezgheni, consultant en économie numérique et entreprises publiques, a déclaré au micro de radio Express FM, que la génération industrielle 4.0 est une étape supplémentaire après avoir traversé toutes celles de la digitalisation, en vue de réaliser la transformation numérique, ajoutant que son objectif est de rapprocher les centres industriels du consommateur.

Il a considéré au sujet de la transformation digitale, que le la génération industrielle 4.0 est liée à l’Internet des objets, et met le produit en relation avec le système ainsi qu’avec la machine industrielle. L’invité du programme EcoMag a souligné que l’objectif de l’établissement de la loi n ° 72 était de créer un tissu industriel en Tunisie, ainsi que de créer une culture industrielle qui diffère de celle populaire de l’époque, qui était la culture agricole.

Mustapha Mezgheni a ajouté que le problème qui se pose actuellement est que la Tunisie vit dans un climat très compétitif dans le domaine de la technologie, de l’industrie et de la transformation digitale, ajoutant que les pays qui ont plus de compétitivité attireront des investissements à un niveau supérieur. Et de poursuivre: « Le problème de la gestion de la digitalisation est l’absence de volonté et de vision. «

Nadya Bchir